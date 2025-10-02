У ЄС коментують наміри Росії націоналізувати європейські активи: "наші санкції працюють"

Заяви російських посадовців про можливість націоналізації активів у Росії, які належать іноземцям, у першу чергу свідчать про те, що санкції Європейського Союзу проти РФ працюють.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив 2 жовтня у Брюсселі речник Єврокомісії Тома Реньє.

Те, що Росія хоче конфіскувати європейські активи в РФ, означає, що антиросійські санкції працюють, переконані в Брюсселі.

"Ми дуже уважно стежимо за медіаповідомленнями щодо цього питання і побачили ознаки того, що Росія справді планує націоналізувати та розпродати активи, що належать іноземцям. Наша позиція полягає в тому, що це дуже чітко показує одну річ – а саме те, що наші санкції проти Росії працюють дуже ефективно", – заявив Реньє.

І додав, що "вплив (на Росію. – "ЄП") буде ще більшим у міру того, як ми рухаємося до ухвалення 19-го пакета санкцій".

Проте між планами РФ та ЄС є суттєва відмінність, роз’яснив речник Єврокомісії.

"Росіяни говорять про приватні активи. Ми ж не говоримо про приватні активи – ми говоримо про суверенні (державні) активи. Росіяни говорять про конфіскацію, вилучення. Це не те, що робимо ми. Отже, існують фундаментальні відмінності", – наголосив він.

"Ми не будемо чіпати – ще раз повторю – ми не будемо чіпати базові російські активи", – додав Тома Реньє, наголошуючи, що ЄС не планує конфіскації російських заморожених активів.

Як повідомляла "Європейська правда", головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що ідея з так званою "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів у Європі за своєю суттю не суперечить міжнародному праву.

У відповідь Росія почала погрожувати націоналізувати західні компанії, якщо ЄС конфіскує її активи.

У той самий час, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що надання "репараційної позики" Україні на базі заморожених активів Росії є чутливим питанням, яке викликає вагання в багатьох країн-членів ЄС.