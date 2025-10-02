В ЕС комментируют намерения России национализировать европейские активы: "наши санкции работают"

Заявления российских чиновников о возможности национализации активов в России, принадлежащих иностранцам, в первую очередь свидетельствуют о том, что санкции Европейского Союза против РФ работают.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил 2 октября в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

То, что Россия хочет конфисковать европейские активы в РФ, означает, что антироссийские санкции работают, убеждены в Брюсселе.

"Мы очень внимательно следим за медиасообщениями по этому вопросу и увидели признаки того, что Россия действительно планирует национализировать и распродать активы, принадлежащие иностранцам. Наша позиция заключается в том, что это очень четко показывает одну вещь – а именно то, что наши санкции против России работают очень эффективно", – заявил Ренье.

И добавил, что "влияние (на Россию. – „ЕП") будет еще больше по мере того, как мы движемся к принятию 19-го пакета санкций".

Однако между планами РФ и ЕС есть существенное различие, разъяснил представитель Еврокомиссии.

"Россияне говорят о частных активах. Мы же не говорим о частных активах – мы говорим о суверенных (государственных) активах. Россияне говорят о конфискации, изъятии. Это не то, что делаем мы. Итак, существуют фундаментальные различия", – подчеркнул он.

"Мы не будем трогать – еще раз повторю – мы не будем трогать базовые российские активы", – добавил Тома Ренье, подчеркивая, что ЕС не планирует конфискации российских замороженных активов.

Как сообщала "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что идея с так называемым "репарационным займом" Украине с использованием российских активов в Европе по своей сути не противоречит международному праву.

В ответ Россия начала угрожать национализировать западные компании, если ЕС конфискует ее активы.

В то же время, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что предоставление "репарационного займа" Украине на базе замороженных активов России является чувствительным вопросом, который вызывает колебания у многих стран-членов ЕС.