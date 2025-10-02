Російський катер наблизився до газопроводу у Балтійському морі біля Польщі

В МВС Польщі розкрили подробиці небезпечного інциденту, який стався поблизу Щецина і про який раніше повідомив польський прем'єр Дональд Туск.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Речниця МВС Кароліна Галецька повідомила 2 жовтня вдень, що російський катер зупинився на 20 хвилин біля газопроводу. Прикордонникам довелося втрутитися.

Інцидент стався близько 6:30 ранку. Прикордонники за допомогою систем спостереження помітили російський катер, який плив у напрямку Росії. У якийсь момент судно підійшло впритул до газопроводу – воно дрейфувало поруч з ним близько 300 метрів. Катер зупинився приблизно на 20 хвилин в районі газопроводу.

"Берегова охорона встановила радіозв'язок з екіпажем судна і дала вказівку негайно покинути район. Екіпаж виконав вказівку, і ситуація завершилася благополучно. Територія навколо газопроводу знаходиться під постійним моніторингом служб", – повідомила Кароліна Галецька.

"Підкреслюю, що в таких випадках служби МВС реагують негайно та ефективно, працюючи спільно та вживаючи відповідних заходів для забезпечення безпеки стратегічної інфраструктури", додала вона.

Раніше про інцидент у Балтійському морі повідомив Дональд Туск. Прем'єр-міністр взяв участь у панельній дискусії разом з президентом Молдови Маєю Санду, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і президентом Франції Емманюелем Макроном на саміті Європейської політичної спільноти в столиці Данії.

"Я отримав повідомлення з Варшави. Маємо черговий інцидент біля порту Щецин", – сказав він.

Нагадаємо, 30 вересня на півночі Польщі виявили уламки ще одного безпілотника. Попередньо вважають, що це один з дронів, який порушив повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня.

Як повідомляли, у Франції почали розслідування щодо танкера, який відносять до "тіньового флоту" Росії, двох членів екіпажу затримали. У ЗМІ висловлювали припущення, що цей танкер може бути причетний до появи невідомих безпілотників біля стратегічних об'єктів Данії.