Российский катер приблизился к газопроводу в Балтийском море возле Польши

В МВД Польши раскрыли подробности опасного инцидента, который произошел вблизи Щецина и о котором ранее сообщил польский премьер Дональд Туск.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая сообщила 2 октября днем, что российский катер остановился на 20 минут возле газопровода. Пограничникам пришлось вмешаться.

Инцидент произошел около 6:30 утра. Пограничники с помощью систем наблюдения заметили российский катер, который плыл в направлении России. В какой-то момент судно подошло вплотную к газопроводу – оно дрейфовало рядом с ним около 300 метров. Катер остановился примерно на 20 минут в районе газопровода.

"Береговая охрана установила радиосвязь с экипажем судна и дала указание немедленно покинуть район. Экипаж выполнил указание, и ситуация завершилась благополучно. Территория вокруг газопровода находится под постоянным мониторингом служб", – сообщила Каролина Галецка.

"Подчеркиваю, что в таких случаях службы МВД реагируют немедленно и эффективно, работая совместно и принимая соответствующие меры для обеспечения безопасности стратегической инфраструктуры", – добавила она.

Ранее об инциденте в Балтийском море сообщил Дональд Туск. Премьер-министр принял участие в панельной дискуссии вместе с президентом Молдовы Майей Санду, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммите Европейского политического сообщества в столице Дании.

"Я получил сообщение из Варшавы. Имеем очередной инцидент возле порта Щецин", – сказал он.

Напомним, 30 сентября на севере Польши обнаружили обломки еще одного беспилотника. Предварительно считают, что это один из дронов, который нарушил воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Как сообщалось, во Франции начали расследование в отношении танкера, который относят к "теневому флоту" России, двух членов экипажа задержали. В СМИ высказывали предположение, что этот танкер может быть причастен к появлению неизвестных беспилотников возле стратегических объектов Дании.