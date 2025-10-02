Зеленський про рух України в ЄС: у нас є проблеми з Угорщиною, в Орбана вибори

Президент Володимир Зеленський вважає, що блокування Угорщиною подальшого руху України в Європейський Союз повʼязане з внутрішньополітичними причинами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у четвер на спільній пресконференції з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені.

Зеленський визнав, що рішення для подальшої європейської інтеграції України потребують одностайності.

"У нас є певні проблеми з Угорщиною, ми можемо відкрито про це говорити, тому що у Віктора Орбана – вибори. Я думаю, що це нерозумно – тільки через те, що у нього вибори, блокувати велику, 40-мільйонну націю на її шляху до ЄС", – додав він.

Глава держави нагадав, що Росія розпочала війну проти України "саме через наше бажання і наш вибір приєднатися до Європи, тому що ми відчуваємо і поділяємо ті самі цінності, що й інші європейські країни".

Як повідомляла "Європейська правда", президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.

У Єврокомісії кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте", але відповідне рішення повинні ухвалити держави-члени ЄС.

