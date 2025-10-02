Зеленский о движении Украины в ЕС: у нас есть проблемы с Венгрией, у Орбана выборы

Президент Владимир Зеленский считает, что блокирование Венгрией дальнейшего движения Украины в Европейский Союз связано с внутриполитическими причинами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в четверг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.

Зеленский признал, что решения для дальнейшей европейской интеграции Украины требуют единодушия.

"У нас есть определенные проблемы с Венгрией, мы можем открыто об этом говорить, потому что у Виктора Орбана – выборы. Я думаю, что это глупо – только из-за того, что у него выборы, блокировать большую, 40-миллионную нацию на ее пути в ЕС", – добавил он.

Глава государства напомнил, что Россия начала войну против Украины "именно из-за нашего желания и нашего выбора присоединиться к Европе, потому что мы чувствуем и разделяем те же ценности, что и другие европейские страны".

Как сообщала "Европейская правда", президент Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия, чтобы добиться того, чтобы переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единогласно. Таким образом, венгерское вето потенциально может быть преодолено.

В Еврокомиссии говорят, что открытие кластеров для Украины без согласия Орбана "может быть рассмотрено", но соответствующее решение должны принять государства-члены ЕС.

Читайте также: Новая дорога в обход Орбана. Как можно разблокировать движение Украины в ЕС.