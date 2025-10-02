Зеленський про далекобійну зброю: після зустрічі з Трампом, можливо, в нас буде щось ще

Президент Володимир Зеленський жартома прокоментував перспективи посилення далекобійних можливостей України після своєї зустрічі з Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у четвер на спільній пресконференції з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені.

Зеленський розповів, що в останні місяці Україна стала відповідати на російські удари по цивільних та енергетичних обʼєктах, "і вони відчувають нашу потужну відповідь".

"Вони використовують сьогодні приблизно 500-600 безпілотників на день, ми використовуємо 100-150. За рахунок збільшення фінансування ми можемо вийти на аналогічні показники за далекобійними (дронами. – Ред.)", – додав він.

Глава держави також сказав, що досі Україна використовувала тільки своє озброєння для ударів по далекобійних цілях.

"Після моєї зустрічі з президентом США – можливо, ми будемо мати щось більше. Не знаю. Побачимо", – сказав він.

Зеленський минулого тижня натякнув, що попросив президента США про надання Tomahawk, а потім заявив, що відповідне рішення залежить від Трампа.

За даними WSJ, США нададуть Україні розвіддані для здійснення ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі Росії.