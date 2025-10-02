Зеленський про далекобійні ракети від США: побачимо, це залежить від Трампа

Президент Володимир Зеленський у четвер заявив, що рішення про передачу далекобійних ракет США Україні залежить від президента Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

Зеленський коментував можливість поставки адміністрацією Трампа ракет, які можуть вражати цілі глибоко в тилу російської території.

"Ми говорили зі Сполученими Штатами, ми дуже вдячні президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу у нас була дуже добра зустріч, дуже продуктивний діалог. Ми говорили про далекобійні ракети, далекобійну зброю. Ми говорили про це. Тож побачимо. Це залежить від його рішення", – відповів глава держави журналістам.

Зеленський минулого тижня натякнув, що попросив президента США Трампа про надання Tomahawk.

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив у неділю в ефірі Fox News, що США розглядають прохання України.

За даними WSJ, США нададуть Україні розвіддані для здійснення ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі Росії.

Також видання повідомило, що, окрім поставки ракет Tomahawk, адміністрація США розглядає можливість постачання ракет Barracuda.