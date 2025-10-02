Зеленский о дальнобойном оружии: после встречи с Трампом, возможно, у нас будет что-то еще

Президент Владимир Зеленский в шутку прокомментировал перспективы усиления дальнобойных возможностей Украины после своей встречи с Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в четверг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредерриксен в Копенгагене.

Зеленский рассказал, что в последние месяцы Украина стала отвечать на российские удары по гражданским и энергетическим объектам, "и они чувствуют наш мощный ответ".

"Они используют сегодня примерно 500-600 беспилотников в день, мы используем 100-150. За счет увеличения финансирования мы можем выйти на аналогичные показатели по дальнобойным (дронам. – Ред.)", – добавил он.

Глава государства также сказал, что до сих пор Украина использовала только свое вооружение для ударов по дальнобойным целям.

"После моей встречи с президентом США – возможно, мы будем иметь что-то большее. Не знаю. Посмотрим", – сказал он.

Зеленский на прошлой неделе намекнул, что попросил президента США о предоставлении Tomahawk, а затем заявил, что соответствующее решение зависит от Трампа.

По данным WSJ, США предоставят Украине разведданные для нанесения ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России.