Зеленський прокоментував повідомлення медіа щодо прохання до Трампа про Tomahawk
Коментуючи інформацію про нібито прохання до Дональда Трампа надати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk, президент Володимир Зеленський заявив, що американський лідер отримав запит "з деталями і з ілюстраціями" щодо всього, чого "хоче Україна".
Як пише "Європейська правда", про це він повідомив на брифінгу, який в суботу транслював "Укрінформ".
Зеленського попросили прокоментувати інформацію преси про те, що на нещодавній зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку він обговорював передачу Україні ракет Tomahawk.
"Що стосується того, чого хоче Україна від Сполучених Штатів Америки, все це є. Ми передали президенту Сполучених Штатів Америки з деталями і з ілюстраціями, чого хоче Україна", – відповів президент.
Він додав, що "все це, в принципі, передбачено в нашій великій угоді на $90 млрд".
"Але ми готові і до окремих договорів, окремого виду зброї, включаючи далекобійну. Більше я деталей не можу сказати", – зазначив глава держави.
Влітку Володимир Зеленський розповів, що він та Трамп обговорюють угоду, яка передбачає купівлю американської зброї в обмін на продаж українських дронів.
Видання Financial Times повідомляло, що Україна пообіцяє закупити зброю у США на 100 млрд доларів за кошти Європи і укласти угоду на 50 млрд доларів на виробництво дронів з українськими компаніями.
27 вересня Зеленський повідомив, що незабаром українська команда проведе у США технічні зустрічі про "mega deal щодо покупки зброї від Америки".
В інтерв'ю після зустрічі з Трапом Зеленський сказав, що президент США прихильно поставився до його прохання про надання крилатих ракет великої дальності, які дозволять Києву вражати цілі в Москві.