ПАРЄ ухвалила резолюцію з закликом припинити демонтаж демократії у Грузії

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила критичну резолюцію про ситуацію в Грузії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Грузия Online".

За документ проголосували 68 членів Асамблеї, семеро виступили проти, двоє утрималися.

У Страсбурзі під час обговорення перебували представники грузинської опозиції, зокрема лідерка "Національного руху" Тіна Бокучава.

Резолюція під назвою "Підтримка демократії та верховенства закону в Грузії" фіксує серйозне погіршення демократичних процесів у країні та містить низку жорстких оцінок.

Асамблея, зокрема, висловлює глибоке занепокоєння тим, що грузинська влада систематично ігнорує її рекомендації та попередження про політичну кризу, які поділяє міжнародне співтовариство.

У документі йдеться про "швидку і глибоку деградацію демократії", аж до того, що саме її існування в Грузії поставлено під сумнів.

ПАРЄ засуджує ізоляціоністську політику Тбілісі, ворожі стосунки з європейськими структурами та необґрунтовані напади на представників міжнародної спільноти.

Особливу увагу приділено тиску на опозицію, незалежні ЗМІ та громадянське суспільство – зокрема, через репресивні закони, політично вмотивовані кримінальні справи та необґрунтовані арешти. Як приклад названо справи журналістки Мзії Амаглобелі та низки опозиційних лідерів.

У резолюції різко критикують так званий закон про "іноземних агентів", а також ухвалені у квітні 2025 року поправки до закону "Про гранти", які обмежують фінансування НУО міжнародними донорами без схвалення уряду. Ці заходи названо "руйнівними для громадянського суспільства в Грузії".

Асамблея різко виступає проти ініціативи грузинської влади фактично заборонити найбільшу опозиційну силу – "Єдиний національний рух" і пов'язані з ним партії. Такий крок, підкреслюється в документі, призведе до встановлення "однопартійної диктатури, несумісної з членством у Раді Європи".

У висновку резолюції ПАРЄ закликає грузинську владу негайно припинити "демонтаж демократії" і звільнити всіх політв'язнів.

Асамблея знову підтвердила готовність до відкритого діалогу з урядом і громадянським суспільством країни, але попередила, що подальше поглиблення кризи поставить під загрозу членство Грузії в Раді Європи.

Варто зазначити, що Європейська комісія розглядає можливість призупинення безвізового режиму з Грузією через "серйозний відкат у сфері демократії".

Ще 14 липня ЄС надіслав Грузії листа з вимогою поновити верховенство права і переглянути суворі вироки для членів опозиції до 31 серпня 2025 року, інакше доведеться призупинити безвізовий режим для громадян Грузії.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас підтвердила, що ЄС розглядає варіант призупинення безвізового режиму для тиску на грузинську владу.