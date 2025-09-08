Єврокомісія не відкидає ідею позбавлення Грузії безвізу через відступ від демократії

Європейська комісія досі оцінює дії уряду Грузії та його лист-відповідь на вимоги Євросоюзу повернутися до демократичних практик – і, у разі визначення невідповідності Грузії рекомендаціям ЄС, може активувати механізм призупинення дії віз.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив речник Єврокомісії.

Єврокомісія ретельно вивчає дії уряду Грузії та, у разі необхідності, може прийняти рішення щодо активації механізму призупинення дії віз.

"31 серпня грузинська влада надала відповідь на лист, надісланий 14 липня Комісією грузинському послу в Брюсселі. Комісія тепер оцінює відповідь, надіслану Грузією", – нагадав речник "ЄвроПравді".

"Комісія оцінить вжиті заходи та їхню відповідність рекомендаціям у контексті наступного звіту про призупинення дії віз", – підкреслив речник Єврокомісії.

Він наголосив, що у Брюсселі все ще очікують, що грузинська влада "вживе конкретних заходів для вирішення питань, порушених у всіх рекомендаціях Комісії".

"У разі тривалої невідповідності та після проведення оцінки Комісія може ухвалити рішення активувати механізм призупинення дії віз", – заявив речник Єврокомісії кореспондентці "Європейської правди".

Він нагадав, що минулого тижня грузинська влада зробила ще один крок проти демократії в країні, заморозивши банківські рахунки незалежних організацій громадянського суспільства.

"Це ще один напад на основоположні права, та використання судової системи як інструменту репресій. ЄС закликає грузинську владу негайно скасувати це рішення", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда" Грузію не запросили на зустріч міністрів ЄС з країнами-кандидатами на членство, що відбулася 2 вересня у Копенгагені.

Ще 14 липня ЄС надіслав Грузії листа з вимогою поновити верховенство права і переглянути суворі вироки для членів опозиції до 31 серпня 2025 року, інакше доведеться призупинити безвізовий режим для громадян Грузії.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас підтвердила, що ЄС розглядає варіант призупинення безвізового режиму для тиску на грузинську владу.

Також почати процес виключення Грузії з Ради Європи може Парламентська асамблея Ради Європи.