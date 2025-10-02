ПАСЕ приняла резолюцию с призывом прекратить демонтаж демократии в Грузии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла критическую резолюцию о ситуации в Грузии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Грузия Online".

За документ проголосовали 68 членов Ассамблеи, семеро выступили против, двое воздержались.

В Страсбурге во время обсуждения находились представители грузинской оппозиции, в частности лидер "Национального движения" Тина Бокучава.

Резолюция под названием "Поддержка демократии и верховенства закона в Грузии" фиксирует серьезное ухудшение демократических процессов в стране и содержит ряд жестких оценок.

Ассамблея, в частности, выражает глубокую обеспокоенность тем, что грузинские власти систематически игнорируют ее рекомендации и предупреждения о политическом кризисе, которые разделяет международное сообщество.

В документе говорится о "быстрой и глубокой деградации демократии", вплоть до того, что само ее существование в Грузии поставлено под сомнение.

ПАСЕ осуждает изоляционистскую политику Тбилиси, враждебные отношения с европейскими структурами и необоснованные нападения на представителей международного сообщества.

Особое внимание уделено давлению на оппозицию, независимые СМИ и гражданское общество – в частности, через репрессивные законы, политически мотивированные уголовные дела и необоснованные аресты. В качестве примера названы дела журналистки Мзии Амаглобели и ряда оппозиционных лидеров.

В резолюции резко критикуют так называемый закон об "иностранных агентах", а также принятые в апреле 2025 года поправки к закону "О грантах", которые ограничивают финансирование НПО международными донорами без одобрения правительства. Эти меры названы "разрушительными для гражданского общества в Грузии".

Ассамблея резко выступает против инициативы грузинских властей фактически запретить крупнейшую оппозиционную силу – "Единое национальное движение" и связанные с ним партии. Такой шаг, подчеркивается в документе, приведет к установлению "однопартийной диктатуры, несовместимой с членством в Совете Европы".

В заключении резолюции ПАСЕ призывает грузинские власти немедленно прекратить "демонтаж демократии" и освободить всех политзаключенных.

Ассамблея вновь подтвердила готовность к открытому диалогу с правительством и гражданским обществом страны, но предупредила, что дальнейшее углубление кризиса поставит под угрозу членство Грузии в Совете Европы.

Стоит отметить, что Европейская комиссия рассматривает возможность приостановления безвизового режима с Грузией из-за "серьезного отката в сфере демократии".

Еще 14 июля ЕС направил Грузии письмо с требованием восстановить верховенство права и пересмотреть суровые приговоры для членов оппозиции до 31 августа 2025 года, иначе придется приостановить безвизовый режим для граждан Грузии.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что ЕС рассматривает вариант приостановления безвизового режима для давления на грузинские власти.