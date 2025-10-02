На півночі Норвегії шукають групу солдатів, яка не повернулась із навчань

У північному норвезькому районі Норвегії Фіннмарк протягом четверга триває пошукова операція після того, як десятеро військовослужбовців не повернулись вчасно з навчань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VG.

Десять солдатів, які спочатку вважалися зниклими, не повернулися після навчань у четвер, повідомило поліцейське управління Фіннмарку. Під час навчань військові мали вирушити з однієї точки до іншої.

На їхні пошуки вирушили поліція, Червоний Хрест, Збройні сили та рятувальний гелікоптер. Поліцейські також використовують дрони, щоб знайти зниклих.

"Вони мали з'явитися о 7 ранку сьогодні, а минуло вже 12 годин. Зараз настала темрява. Тому ми проводимо пошуки в цьому районі за допомогою зазначених ресурсів", – сказав оперативний керівник пошукової групи Йорген Хаукланд Хансен.

Ввечері в четвер правоохоронці повідомили, що п'ятеро зниклих солдатів були знайдені живими та здоровими: троє прибули до домовленого місця зустрічі саміт, а ще двох знайшов гелікоптер.

"Пошуки останніх п'яти солдатів тривають", – прокоментував Хаукланд Хансен.

Нагадаємо, у вересні в Латвії зник канадський військовослужбовець, якого згодом знайшли мертвим.

У червні один з членів екіпажу фрегата "Король Фердинанд" – F-221 ВМС Румунії зник безвісти під час місії з патрулювання у Середземному морі.