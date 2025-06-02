Один із членів екіпажу румунського фрегата зник безвісти під час місії у Середземному морі

Один з членів екіпажу фрегата "Король Фердинанд" – F-221 ВМС Румунії зник безвісти в ході виконання місії з патрулювання у Середземному морі.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Румунії, інформує "Європейська правда".

Про інцидент офіційно стало відомо 1 червня. Три літаки ВПС Німеччини, Італії та Люксембургу, фрегат ВМС Туреччини, фрегат ВМС Греції та гелікоптер на борту останнього по черзі підтримували пошуково-рятувальні операції, які проводили фрегат та гелікоптер на його борту.

Також у понеділок, 2 червня, до пошуково-рятувальних робіт буде залучено командний корабель ВМС Франції, а також два літаки.

Одночасно структури, відповідальні за порятунок людських життів на морі в Італії, Греції та Лівії, виконують конкретні місії у своїх зонах відповідальності.

Повідомляють, що зниклий – 46-річний електромеханік Віорел Куля, старшина 2-го класу, який служить у ВМС Румунії з 2003 року. Востаннє його бачили на борту фрегата вранці 1 червня, близько 04.30.

Одразу після того, як стало відомо про зникнення військовослужбовця капітан фрегата віддав наказ про проведення термінових пошукових заходів, як на борту корабля, так і в морі, використовуючи власні сили – в тому числі і вертоліт IAR 330 Puma Naval на борту.

Паралельно командування операції EUNAVFOR "MED IRINI" було поінформоване і направило в цей район додаткові військово-морські сили і засоби, а також звернулося за підтримкою до партнерів.

Фрегат "Король Фердинанд" вийшов з військового порту Констанца 5 травня для участі в операції EUNAVFOR MED IRINI тривалістю близько 40 днів під егідою Європейського Союзу разом з кораблями-партнерами з Франції, Греції та Італії.

Основна місія полягає в підтримці дотримання ембарго на постачання зброї Лівії.

Нагадаємо, 28 травня повідомляли, що російський есмінець "сів на хвіст" німецькому фрегату, що йшов до Балтійського моря після навчань.

Також стало відомо, що патрульне судно німецької поліції у Північному морі, що стежило за російським вантажним судном, супроводжували підозрілі дрони.