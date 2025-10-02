На севере Норвегии ищут группу солдат, которая не вернулась с учений

В северном норвежском районе Норвегии Финнмарк в течение четверга продолжается поисковая операция после того, как десять военнослужащих не вернулись вовремя с учений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VG.

Десять солдат, которые сначала считались пропавшими, не вернулись после учений в четверг, сообщило полицейское управление Финнмарка. Во время учений военные должны были отправиться из одной точки в другую.

На их поиски отправились полиция, Красный Крест, Вооруженные силы и спасательный вертолет. Полицейские также используют дроны, чтобы найти пропавших.

"Они должны были появиться в 7 утра сегодня, а прошло уже 12 часов. Сейчас наступила темнота. Поэтому мы проводим поиски в этом районе с помощью указанных ресурсов", – сказал оперативный руководитель поисковой группы Йорген Хаукланд Хансен.

Вечером в четверг правоохранители сообщили, что пятеро пропавших солдат были найдены живыми и здоровыми: трое прибыли в оговоренное место встречи сами, а еще двоих нашел вертолет.

"Поиски последних пяти солдат продолжаются", – прокомментировал Хаукланд Хансен.

Напомним, в сентябре в Латвии пропал канадский военнослужащий, которого впоследствии нашли мертвым.

В июне один из членов экипажа фрегата "Король Фердинанд" – F-221 ВМС Румынии пропал без вести во время миссии по патрулированию в Средиземном море.