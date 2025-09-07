Зниклого в Латвії військового з Канади знайшли мертвим
Військовослужбовця Збройних сил Канади, який зник на території Латвії, виявили мертвим.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Збройних сил Канади.
Згідно із заявою, старший сержант Джордж Хол, який в Латвії брав участь в операції зі зміцнення східного флангу НАТО, вважався зниклим безвісти з 2 вересня.
5 вересня його знайшли мертвим, додали у Збройних силах Канади.
Розслідування обставин смерті Хола триває. Військова поліція Канадських збройних сил надає підтримку латвійській владі в розслідуванні.
Наразі немає жодних підстав вважати, що цей інцидент становить підвищену загрозу безпеці наших розгорнутих військовослужбовців.
Хол був техніком з обслуговування транспортних засобів 408-го тактичного вертолітного ескадрону, що базується в Едмонтоні, провінція Альберта. Він прослужив у Збройних силах Канади майже 20 років, а також неодноразово брав участь у військових операціях.
Раніше про зникнення канадського військового повідомили Національні збройні сили Латвії.
У межах операції REASSURANCE Канада розгорнула у Латвії приблизно 2000 військовослужбовців, які очолюють міжнародну бригаду для стримування російської агресії та захисту території НАТО.
Нагадаємо, у березні на території Литви зникли четверо американських військових з бронемашиною. Через тиждень їхні тіла знайшли в болоті неподалік від військового полігону.
У червні один з членів екіпажу фрегата "Король Фердинанд" – F-221 ВМС Румунії зник безвісти під час місії з патрулювання у Середземному морі.