Туск: ніхто не повинен тиснути на Зеленського щодо територій
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ніхто не повинен тиснути на українського президента Володимира Зеленського у питанні територіальних поступок у російсько-українській війні.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Ввечері 19 жовтня Туск заявив, що ніхто "не повинен тиснути на Зеленського в питанні територіальних поступок".
"Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Поступки ніколи не були шляхом до справедливого і тривалого миру", – наголосив він.
Звернемо увагу, що впродовж останніх днів у ЗМІ фігурує інформація щодо того, що очільник Кремля Владімір Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом вимагав, щоб Україна віддала повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.
А Трамп начебто закликав Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни під час зустрічі у Білому домі минулого тижня.