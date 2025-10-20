Туск: ніхто не повинен тиснути на Зеленського щодо територій

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ніхто не повинен тиснути на українського президента Володимира Зеленського у питанні територіальних поступок у російсько-українській війні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Ввечері 19 жовтня Туск заявив, що ніхто "не повинен тиснути на Зеленського в питанні територіальних поступок".

"Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Поступки ніколи не були шляхом до справедливого і тривалого миру", – наголосив він.

Звернемо увагу, що впродовж останніх днів у ЗМІ фігурує інформація щодо того, що очільник Кремля Владімір Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом вимагав, щоб Україна віддала повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

А Трамп начебто закликав Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни під час зустрічі у Білому домі минулого тижня.