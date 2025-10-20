Туск: никто не должен давить на Зеленского по поводу территорий

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что никто не должен давить на украинского президента Владимира Зеленского в вопросе территориальных уступок в российско-украинской войне.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Вечером 19 октября Туск заявил, что никто "не должен давить на Зеленского в вопросе территориальных уступок".

"Мы все должны давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию. Уступки никогда не были путем к справедливому и длительному миру", – подчеркнул он.

Обратим внимание, что в последние дни в СМИ фигурирует информация о том, что глава Кремля Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом требовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью как условие для прекращения войны.

А Трамп якобы призвал Зеленского принять условия России по прекращению войны во время встречи в Белом доме на прошлой неделе.