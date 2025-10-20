ЗМІ: Трамп схиляв Зеленського погодитися на умови Путіна

Американський президент Дональд Трамп начебто закликав свого українського візаві Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни під час зустрічі у Білому домі минулого тижня.

Про це пише Financial Times із посиланням на слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Співрозмовники стверджують, що під час зустрічі 17 жовтня Трамп закликав Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни.

Трамп начебто "попередив" Зеленського, що очільник Кремля Владімір Путін заявив, що "знищить" Україну, якщо вона не погодиться.

За словами співрозмовників, зустріч президентів США та України неодноразово переростала в "перепалку", під час якої Трамп "постійно лаявся".

Європейські посадовці, що говорили на умовах анонімності, стверджують, що під час зустрічі Трамп "дослівно повторив багато тез Путіна", навіть якщо вони суперечили його власним недавнім заявам про слабкість Росії.

За словами одного європейського посадовця, Трамп сказав Зеленському, що Путін повідомив йому, що війна є "спеціальною операцією, навіть не війною", додавши, що український лідер повинен укласти угоду або зіштовхнутися з руйнуванням.

Посадовець зазначив, що Трамп сказав Зеленському, що той програє війну.

"Якщо [Путін] захоче, він знищить вас", – так висловився Трамп за словами європейського посадовця.

Також за його словами, в один із моментів зустрічі президент США начебто відкинув убік карти бойових дій в Україні, а також заявив, що йому "набридло" знову і знову бачити карту лінії фронту в Україні.

Окрім цього, зазначив посадовець, Трамп сказав, що економіка Росії "чудово працює", що різко контрастує з його недавніми публічними заявами, в яких він закликав Путіна до переговорів, оскільки його "економіка скоро впаде".

Як відомо, 17 жовтня президент Володимир Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому на запрошення Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов, зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання. Очікувалося, що одним з ключових питань буде можливість надання Україні ракет Tomahawk.

Після зустрічі ЗМІ дізналися, що Трамп все ж не погодився надати ракети і розмова була досить напруженою. Проте Зеленський зазначив, що питання не закрите остаточно, попри теперішню позицію Трампа.

Президент США заявив після зустрічі, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни та вкотре повторив, що "війна б не почалася, якби він був президентом".

Зеленський, своєю чергою, не став сперечатися з цією думкою Трампа, але нагадав, що війну починала не Україна і "зупинитися" має не вона.

Також ЗМІ писали, що Путін під час телефонної розмови з президентом США вимагав, щоб Україна віддала повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.