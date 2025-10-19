ЗМІ: Путін вимагав повного контролю над Донеччиною у розмові з Трампом

Очільник Кремля Владімір Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом вимагав, щоб Україна віддала повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

Про це The Washington Post повідомили два посадовці, обізнані з перебігом розмови, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, в обмін на контроль над усім Донецьким регіоном, Путін заявив, що готовий відмовитися від частин Запорізької та Херсонської областей, які частково окуповані російськими військами. Деякі посадовці Білого дому назвали це "прогресом".

Натомість європейський дипломат зазначив, що українці навряд чи розцінять це так само.

"Це як продати їм їхню власну ногу в обмін на нічого", – сказав він.

Також посадовці стверджують, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час зустрічі тиснув на українську делегацію з питанням про передачу Донецького регіону, зазначивши, що в у ньому "переважно розмовляють російською мовою". Варто зауважити, що цей аргумент часто використовує Кремль у своїй пропаганді.

Як відомо, 17 жовтня президент Володимир Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому на запрошення Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов, зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання. Очікувалося,що одним з ключових питань буде можливість надання Україні ракет Tomahawk.

Після зустрічі ЗМІ дізналися, що Трамп все ж не погодився надати ракети і розмова була досить напруженою. Проте Зеленський зазначив, що питання не закрите остаточно, попри теперішню позицію Трампа.

Президент США заявив після зустрічі, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни та вкотре повторив, що "війна б не почалася, якби він був президентом".

Зеленський, своєю чергою, не став сперечатися з цією думкою Трампа, але нагадав, що війну починала не Україна і "зупинитися" має не вона.