Каллас назвала "неприємним" приїзд в ЄС Путіна, проти якого виданий ордер на арешт

Висока представниця ЄС у закордонних справах та з питань оборони Кая Каллас незадоволена тим, що володар Кремля Владімір Путін, проти якого виданий ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом, приїде на територію держави Європейського Союзу.

Про це Каллас заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі 20 жовтня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Каллас незадоволена запланованим візитом Путіна на територію ЄС.

"Щодо Будапешта… звісно, неприємно бачити, що особа, на яку Міжнародним кримінальним судом видано ордер на арешт, приїжджає до європейської країни. І знову ж таки, питання полягає в тому, чи буде якийсь результат від цього", – наголосила Каллас.

Вона додала, що ЄС має слідкувати за тим, як розвиватимуться події в Будапешті, й не забувати, що "Росія погоджується на переговори лише тоді, коли перебуває під тиском".

"Ми сподіваємося, що і президент Трамп чинитиме цей тиск. Важливо, аби президент Зеленський також зустрівся з Путіним", – підкреслила висока представниця ЄС.

Каллас висловила переконання, що Сполучені Штати "мають достатньо важелів впливу, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів, і якщо вони їх використають, тоді, звісно, буде добре, якщо Росія припинить цю війну".

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни.

17 жовтня президент Володимир Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому, після якої президент США заявив, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни.

Також Трамп не погодився надати ракети Tomahawk Україні.

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним в Будапешті.