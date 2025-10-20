Каллас назвала "неприятным" приезд в ЕС Путина, против которого выдан ордер на арест

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и по вопросам обороны Кая Каллас недовольна тем, что хозяин Кремля Владимир Путин, против которого выдан ордер на арест Международным уголовным судом, приедет на территорию государства Европейского Союза.

Об этом Каллас заявила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 20 октября, передает корреспондент "Европейской правды".

Каллас недовольна запланированным визитом Путина на территорию ЕС.

"Относительно Будапешта... конечно, неприятно видеть, что лицо, на которое Международным уголовным судом выдан ордер на арест, приезжает в европейскую страну. И опять же, вопрос заключается в том, будет ли какой-то результат от этого", – подчеркнула Каллас. Она добавила, что ЕС должен следить за тем, как будут развиваться события в Будапеште, и не забывать, что "Россия соглашается на переговоры только тогда, когда находится под давлением".

"Мы надеемся, что и президент Трамп будет оказывать это давление. Важно, чтобы президент Зеленский также встретился с Путиным", – подчеркнула высокая представительница ЕС.

Каллас выразила убеждение, что у Соединенных Штатов "есть достаточно рычагов влияния, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и если они их используют, тогда, конечно, будет хорошо, если Россия прекратит эту войну".

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны.

17 октября президент Владимир Зеленский отправился на встречу в Белый дом, после которой президент США заявил, что Украине и России "надо договариваться" о прекращении войны.

Также Трамп не согласился предоставить ракеты Tomahawk Украине.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Будапеште.