У Румунії наблизились до відповіді, чому у Бухаресті стався вибух газу з 3 загиблими

Причиною потужного вибуху газу у Бухаресті, що знищив кілька квартир 9-поверхівки і призвів до загибелі трьох людей, могла стати безвідповідальність працівників однієї з відповідальних компаній.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

За уточненими даними, внаслідок потужного вибуху у дев’ятиповерхівці у Бухаресті загинули не двоє, а троє людей, серед яких вагітна жінка.

На допиті 19 жовтня адміністратор – керуюча будинком заявила, що газ був вимкнений та опломбований компанією Distrigaz, з 7 години ранку 16 жовтня – напередодні трагедії. Газовики приїхали після повідомлень мешканців про сильний запах газу.

За її словами, ніхто з мешканців після того не чіпав печатку, і вочевидь, її зняли комунальники.

На запитання, чому вони це зробили без погодження, вона відповіла, що "не знає, і це їх треба питати".

Вибух, нагадаємо, стався вранці 17 жовтня. Слідчі продовжують опитувати людей і з’ясовувати обставини, що передували події.

Під’їзду, де стався вибух, загрожує обвал, повертатися у свої квартири не можуть сотні людей. Постраждалих тимчасово розселили у готелях, де вони залишатимуться ще деякий час. Далі влада обіцяє пошукати інші варіанти та запропонувати регулярну компенсацію за оренду на період відновлення будинку. За найбільш імовірним сценарієм, пошкоджений під’їзд "панельки" доведеться знести і побудувати заново.

Раніше у Берліні стався сильний вибух з пожежею у квартирі на першому поверсі.