У Берліні стався вибух у будинку, є постраждалі

Новини — Понеділок, 13 жовтня 2025, 10:37 — Уляна Кричковська

У німецькій столиці стався вибух у житловому комплексі вранці 13 жовтня, внаслідок чого 13 людей доправили до лікарень.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Вранці 13 жовтня у квартирі на першому поверсі житлового комплексу в Берліні стався вибух, після якого спалахнула пожежа. Внаслідок цих подій мешканців шестиповерхового будинку евакуювали.

Фото: Spiegel
За даними поліції, мешканець квартири на першому поверсі отримав травму голови і був доставлений до лікарні. Зараз його життю нічого не загрожує. 

Як зазначається, щонайменше 45 інших мешканців отримали подразнення дихальних шляхів і травми через дим на сходовій клітці. Всього 13 постраждалих було доставлено до лікарень.

Розслідування вестиме підрозділ з розслідування пожеж Державного кримінального поліцейського управління.

Фото: Spiegel
7 жовтня у Мадриді частково обвалилася будівля неподалік від королівського театру.

На місці обвалу будівлі в історичному центрі виявили тіла чотирьох загиблих.

Німеччина інциденти
