У Берліні стався вибух у будинку, є постраждалі

У німецькій столиці стався вибух у житловому комплексі вранці 13 жовтня, внаслідок чого 13 людей доправили до лікарень.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Вранці 13 жовтня у квартирі на першому поверсі житлового комплексу в Берліні стався вибух, після якого спалахнула пожежа. Внаслідок цих подій мешканців шестиповерхового будинку евакуювали.

Фото: Spiegel

За даними поліції, мешканець квартири на першому поверсі отримав травму голови і був доставлений до лікарні. Зараз його життю нічого не загрожує.

Як зазначається, щонайменше 45 інших мешканців отримали подразнення дихальних шляхів і травми через дим на сходовій клітці. Всього 13 постраждалих було доставлено до лікарень.

Розслідування вестиме підрозділ з розслідування пожеж Державного кримінального поліцейського управління.

Фото: Spiegel

7 жовтня у Мадриді частково обвалилася будівля неподалік від королівського театру.

На місці обвалу будівлі в історичному центрі виявили тіла чотирьох загиблих.