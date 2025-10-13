У Берліні стався вибух у будинку, є постраждалі
Новини — Понеділок, 13 жовтня 2025, 10:37 —
У німецькій столиці стався вибух у житловому комплексі вранці 13 жовтня, внаслідок чого 13 людей доправили до лікарень.
Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".
Вранці 13 жовтня у квартирі на першому поверсі житлового комплексу в Берліні стався вибух, після якого спалахнула пожежа. Внаслідок цих подій мешканців шестиповерхового будинку евакуювали.
За даними поліції, мешканець квартири на першому поверсі отримав травму голови і був доставлений до лікарні. Зараз його життю нічого не загрожує.
Як зазначається, щонайменше 45 інших мешканців отримали подразнення дихальних шляхів і травми через дим на сходовій клітці. Всього 13 постраждалих було доставлено до лікарень.
Розслідування вестиме підрозділ з розслідування пожеж Державного кримінального поліцейського управління.
7 жовтня у Мадриді частково обвалилася будівля неподалік від королівського театру.
На місці обвалу будівлі в історичному центрі виявили тіла чотирьох загиблих.