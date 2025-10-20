В Румынии приблизились к ответу, почему в Бухаресте произошел взрыв газа с тремя погибшими

Причиной мощного взрыва газа в Бухаресте, уничтожившего несколько квартир 9-этажки и приведшего к гибели трех человек, могла стать безответственность работников одной из ответственных компаний.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

По уточненным данным, в результате мощного взрыва в девятиэтажке в Бухаресте погибли не два, а три человека, среди которых беременная женщина.

На допросе 19 октября администратор – управляющая домом заявила, что газ был отключен и опломбирован компанией Distrigaz, с 7 часов утра 16 октября – накануне трагедии. Газовики приехали после сообщений жителей о сильном запахе газа.

По ее словам, никто из жителей после этого не трогал печать, и очевидно, ее сняли коммунальщики.

На вопрос, почему они это сделали без согласования, она ответила, что "не знает, и это их надо спрашивать".

Взрыв, напомним, произошел утром 17 октября. Следователи продолжают опрашивать людей и выяснять обстоятельства, предшествовавшие событию.

Подъезду, где произошел взрыв, грозит обвал, вернуться в свои квартиры не могут сотни людей. Пострадавших временно расселили в гостиницах, где они будут оставаться еще некоторое время. Далее власти обещают поискать другие варианты и предложить регулярную компенсацию за аренду на период восстановления дома. По наиболее вероятному сценарию, поврежденный подъезд "панельки" придется снести и построить заново.

