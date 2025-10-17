У столиці Румунії стався сильний вибух у багатоповерхівці, є загиблі

У столиці Румунії Бухаресті вранці 17 жовтня стався сильний вибух в одній із житлових багатоповерхівок, щонайменш двоє людей загинули і 11 постраждали.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

Вибух стався на шостому або сьомому поверсі 9-поверхівки у мікрорайоні Рахова, 5-му секторі Бухареста. Після вибуху почалась пожежа.

Із фото пошкодженого будинку виглядає, що в епіцентрі вибуху зовнішні стіни і перекриття між поверхами повністю зруйноване, сильно постраждали щонайменш кілька квартир, у сусідніх помешканнях вибиті вікна.

На цей час відомо про двох загиблих. 11 людей отримали травми та опіки. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що п’ятьох найважчих постраждалих госпіталізували. Пошуково-рятувальна операція триває.

Після вибуху евакуювали десятки мешканців сусідніх квартир та студентів прилеглого навчального закладу.

На місце подій прибули близько двох десятків одиниць пожежної техніки, "швидких" та інших спецавтомобілів.

Свідки повідомляли про сильний запах газу довкола будівлі.

Нагадаємо, в Італії цього тижня стався сильний вибух у фермерському будинку, внаслідок чого загинули двоє карабінерів, постраждало багато військових і поліцейських. У зв’язку з подіями затримали двох осіб.

У Берліні стався сильний вибух з пожежею у квартирі на першому поверсі.