В Румунії стався вибух на нафтопереробному заводі "Лукойл", є постраждалий

Вибух без пожежі стався в понеділок вдень на нафтопереробному заводі "Лукойл" у румунському місті Плоєшть.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

"Вибух, який не супроводжувався пожежею, стався в приміщенні економічного оператора, розташованого на вулиці Міхая Браву, муніципалітет Плоєшть. Ми втрутилися з мобільною бригадою інтенсивної терапії для оцінки, лікування та транспортування 57-річного чоловіка, який перебував у свідомості, з черепно-лицьовою травмою та травмою лівої нижньої кінцівки", – повідомляє Інспекція з надзвичайних ситуацій міста Прахова.

Постраждалого було взято і доставлено до відділення швидкої допомоги міста Плоєшть.

Вибух стався на території нафтопереробного заводу Petrotel Lukoil, повідомили в силових структурах.

Представники влади підтвердили, що сферою діяльності суб'єкта господарювання є виробництво і розподіл нафтопродуктів.

У цей період на платформі НПЗ проводяться роботи з капітального ремонту, які розпочалися кілька днів тому.

Як повідомлялося, Німеччина та Франція лобіюють у Брюсселі, серед іншого, включення санкцій проти російського енергетичного гіганта "Лукойл" та сервісних компаній у нафтовій галузі.

Уряд Великої Британії 15 жовтня оголосив про чергові обмежувальні заходи щодо російських енергоносіїв, які назвав "найжорсткішими санкціями проти Росії".

Нові санкції Британії стосуються 90 фізичних та юридичних осіб, серед яких – російські нафтові гіганти "Роснефть" і "Лукойл", чотири нафтові термінали в Китаї та індійська компанія Nayara Energy Limited.