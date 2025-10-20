В Румынии произошел взрыв на НПЗ "Лукойл", есть пострадавший

Взрыв без пожара произошел в понедельник днем на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в румынском городе Плоешти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

"Взрыв, который не сопровождался пожаром, произошел в помещении экономического оператора, расположенного на улице Михая Браву, муниципалитет Плоешти. Мы вмешались с мобильной бригадой интенсивной терапии для оценки, лечения и транспортировки 57-летнего мужчины, который находился в сознании, с черепно-лицевой травмой и травмой левой нижней конечности", – сообщает Инспекция по чрезвычайным ситуациям города Прахова.

Пострадавший был взят и доставлен в отделение скорой помощи города Плоешти.

Взрыв произошел на территории нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil, сообщили в силовых структурах.

Представители властей подтвердили, что сферой деятельности субъекта хозяйствования является производство и распределение нефтепродуктов.

В этот период на платформе НПЗ проводятся работы по капитальному ремонту, которые начались несколько дней назад.

Как сообщалось, Германия и Франция лоббируют в Брюсселе, среди прочего, включение санкций против российского энергетического гиганта "Лукойл" и сервисных компаний в нефтяной отрасли.

Правительство Великобритании 15 октября объявило об очередных ограничительных мерах в отношении российских энергоносителей, которые назвало "самыми жесткими санкциями против России".

Новые санкции Британии касаются 90 физических и юридических лиц, среди которых – российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", четыре нефтяных терминала в Китае и индийская компания Nayara Energy Limited.