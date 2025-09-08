ЗМІ: Німеччина та Франція хочуть санкцій ЄС проти російського "Лукойла"

Німеччина і Франція наполягають на запровадженні санкцій проти російської нафтової компанії "Лукойл" у межах майбутнього, 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство AFP з посиланням на проінформованих дипломатів.

За даними джерел AFP, минулого тижня Німеччина і Франція передали Єврокомісії пропозицію накласти санкції на "Лукойл" та її торговельну дочірню компанію "Літаско".

Вони також наполягають на тому, щоб внести до санкційного списку ЄС нафтопереробні заводи в третіх країнах, які беруть участь в експорті російської нафти до Євросоюзу, та торговельні компанії, що займаються російською нафтою, сказали співрозмовники агентства.

Від Берліна та Парижа також пролунав заклик посилити санкції проти компаній за межами Росії, які допомагають Москві обходити санкції, і боротьбу з криптовалютними схемами в Центральній Азії, пише AFP.

Дипломати ЄС сказали агентству, що обговорення 19-го пакета санкцій ще перебуває на початковій стадії і поки що невідомо, які пропозиції увійдуть до остаточного проекту Єврокомісії.

Санкції потребуватимуть підтримки всіх 27 країн Європейського Союзу, зокрема Угорщини, яка через енергетичне партнерство з Росією може виступити проти санкцій проти "Лукойлу".

Раніше головна дипломатка ЄС Кая Каллас говорила, що до 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти обмеження проти російської енергетики, фінансових послуг, а також вторинні санкції.

Міністр енергетики США Кріс Райт сказав, що європейські країни мають припинити купувати російську нафту та газ, якщо вони хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви.