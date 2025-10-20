ЗМІ: у Польщі не думають, що Путін захоче летіти до Будапешта над їхньою територією

У польських дипломатичних колах вважають малоймовірним, що очільник Кремля Владімір Путін вирішить летіти на зустріч з президентом США у Будапешті над територією Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в анонімному коментарі RMF24 сказав польський дипломат високого рівня.

Співрозмовник на питання про дилему для Варшави у разі необхідності пропускати літак Путіна закликав "не кликати вовка з лісу" і сказав, що такий маршрут для подорожі правителя РФ виглядає малоймовірним.

"Думаю, йому немає потреби летіти над Польщею – він може залетіти через Сербію", – сказав дипломат, а також поіронізував, що "сумнівається, що Путін захотів би летіти через Польщу" – ймовірно, з натяком на те, що у Польщі підозрюють причетність Росії до катастрофи літака з президентом Лехом Качинським під Смоленськом.

Інший європейський дипломат поділився оцінкою, що потенційна зустріч Трампа і Путіна у Будапешті створює дуже неприємну дилему для сусідів Угорщини.

"Якщо ми відмовимо – ми розлютимо Трампа, який буде тиснути на нас і казати, що Путін прямує на мирні переговори. А якщо ми погодимося – будуть звинувачення, що ми поступаємося воєнному злочинцю", – сказав співрозмовник, підсумовуючи, що у цій ситуації "усі рішення будуть поганими".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала неприємною ситуацію з тим, що Путін, щодо якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, може приїхати на зустріч з Трампом на території Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вважає Будапешт хорошим місцем для таких перемовин, зокрема через позицію, яку займає Угорщина у всіх питаннях щодо України. Проте він сказав Трампу, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі у Будапешті.

Детальніше на цю тему – у статті Шантаж "Томагавком". Головне про зустріч Зеленського з Трампом та її результати