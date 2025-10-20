СМИ: в Польше не думают, что Путин захочет лететь в Будапешт над их территорией

В польских дипломатических кругах считают маловероятным, что глава Кремля Владимир Путин решит лететь на встречу с президентом США в Будапеште над территорией Польши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в анонимном комментарии RMF24 сказал польский дипломат высокого уровня.

Собеседник на вопрос о дилемме для Варшавы в случае необходимости пропускать самолет Путина призвал "не звать волка из леса" и сказал, что такой маршрут для путешествия правителя РФ выглядит маловероятным.

"Думаю, ему нет необходимости лететь над Польшей – он может залететь через Сербию", – сказал дипломат, а также поиронизировал, что "сомневается, что Путин захотел бы лететь через Польшу" – вероятно, с намеком на то, что в Польше подозревают причастность России к катастрофе самолета с президентом Лехом Качиньским под Смоленском.

Другой европейский дипломат поделился оценкой, что потенциальная встреча Трампа и Путина в Будапеште создает очень неприятную дилемму для соседей Венгрии.

"Если мы откажем – мы разозлим Трампа, который будет давить на нас и говорить, что Путин направляется на мирные переговоры. А если мы согласимся – будут обвинения, что мы уступаем военному преступнику", – сказал собеседник, заключая, что в этой ситуации "все решения будут плохими".

Напомним, президент США Дональд Трамп 16 октября впервые почти за два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала неприятной ситуацию с тем, что Путин, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, может приехать на встречу с Трампом на территории Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не считает Будапешт хорошим местом для таких переговоров, в частности из-за позиции, которую занимает Венгрия во всех вопросах относительно Украины. Однако он сказал Трампу, что готов присоединиться к предстоящей встрече в Будапеште.

