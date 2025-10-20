Уряд премʼєрки Італії наближається до рекорду за тривалістю існування

Уряд італійської премʼєр-міністерки Джорджі Мелоні офіційно став третім за тривалістю в післявоєнній історії країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Станом на неділю уряд Мелоні протримався 1093 дні – стільки ж, скільки уряд колишнього соціалістичного прем'єр-міністра Беттіно Краксі в середині 1980-х років.

Довше в повоєнній історії Італії проіснували тільки уряди Сільвіо Берлусконі у 2001-2005 роках (1412 днів) та 2008-2011 роках (1287 днів).

Таким чином, якщо Мелоні втримає уряд до вересня 2026 року, він офіційно стане найтривалішим в італійській історії останніх восьми десятиліть.

У середньому тривалість урядів Італії з кінця Другої світової війни становила один рік і один місяць.

Після приходу до влади восени 2022 року лідерка "Братів Італії" Джорджа Мелоні ініціювала низку змін, аби запобігти політичній нестабільності в країні, серед іншого – пряме обрання президента.

Остання серйозна спроба реформи конституції Італії у 2016 році завершилась невдачею. Тодішній прем'єр Маттео Ренці подав у відставку після того, як на референдумі відхилили його пропозицію зменшити роль Сенату й регіональної влади.