США та Іран обмінялись новими ударами

Сполучені Штати та Іран вранці 28 травня обмінялись новими ударами.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

За словами неназваного посадовця США, американські військові завдали ударів по місцю в районі Ормузької протоки, яке "становило загрозу для сил США і комерційного трафіку".

Крім того, США збили чотири іранських ударних дронів і вдарили по наземному командному пункту у прибережному місті Бендер-Аббас біля найвужчого місця Ормузької протоки, звідки мав відбутися запуск ще одного безпілотника.

Співрозмовник назвав дії "такими, що мали суто оборонний характер і мали на меті зберегти перемир’я".

Іранське агентство Fars News повідомило, що вибухи в районі Бендер-Аббасу лунали близько 1:30 ночі.

Корпус вартових ісламської революції згодом заявив про удар о 4:50 по американській базі, звідки, як вони стверджують, були здійснені вищезгадані атаки.

Також іранські ресурси заявляють про те, що іранські військові відкрили вогонь по чотирьох суднах, які намагались пройти Ормузькою протокою, і змусили їх розвернутись.

У Кувейті офіційно повідомляли про активацію систем протиповітряної оборони через загрозу і попереджали, що люди можуть чути вибухи від перехоплення повітряних цілей.

Ще напередодні, 27 травня, у Білому домі заявили, що переговори з Іраном проходять "успішно".

Вихідними ЗМІ повідомили, що США та Іран близькі до підписання меморандуму про 60-денне продовження припинення вогню, протягом якого Ормузька протока буде знову відкрита.

Посадовці США на умовах анонімності заявляли, що на остаточне затвердження меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном може знадобитися ще кілька днів.