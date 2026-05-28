Прем’єр Канади: канадський СПГ замінятиме на ринку російський

Канадський прем'єр-міністр Марк Карні в середу заявив, що "Канада є одним із рішень" для забезпечення енергетичної безпеки Європи та Азії та в майбутньому її скраплений газ замінятиме на ринку російський.

повідомляє CBC.

Карні виступав у середу перед оголошенням енергетичних планів Британської Колумбії, які стосуються продажу газу у Німеччину.

У відповідь на запитання про те, чи замінить на ринку канадський скраплений природний газ (СПГ) російський, глава уряду Канади сказав "так".

"Канада є одним із рішень у сфері енергетичної безпеки в Європі, енергетичної безпеки в Азії… Це сприятиме енергетичній безпеці Німеччини. І ми можемо зробити набагато більше у співпраці з нашими європейськими партнерами", – заявив Карні.

У середу у Ванкувері оголосили про укладення історичної енергетичної угоди з Німеччиною, яка в найближчі роки забезпечить перші в історії довгострокові поставки СПГ з Канади до Європи.

Це відбувається на тлі пошуку європейськими країнами нових надійних джерел енергії та прагнення Канади диверсифікувати торгівлю, зменшивши залежність від США.

Угода передбачає постачання одного мільйона тонн СПГ на рік з Ksi Lisims, проєкту, що планується на узбережжі Британської Колумбії, до Німеччини національною енергетичною компанією Securing Energy for Europe (SEFE).

Угода з SEFE передбачатиме щорічний експорт СПГ з Канади до Німеччини протягом 20 років, починаючи з початку 2030-х років.

