Правительство премьера Италии приближается к рекорду по продолжительности существования

Правительство итальянского премьер-министра Джорджи Мелони официально стало третьим по продолжительности в послевоенной истории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

По состоянию на воскресенье правительство Мелони продержалось 1093 дня – столько же, сколько правительство бывшего социалистического премьер-министра Беттино Кракси в середине 1980-х годов.

Дольше в послевоенной истории Италии просуществовали только правительства Сильвио Берлускони в 2001-2005 годах (1412 дней) и 2008-2011 годах (1287 дней).

Таким образом, если Мелони удержит правительство до сентября 2026 года, оно официально станет самым продолжительным в итальянской истории последних восьми десятилетий.

В среднем продолжительность правительств Италии с конца Второй мировой войны составляла один год и один месяц.

После прихода к власти осенью 2022 года лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони инициировала ряд изменений, чтобы предотвратить политическую нестабильность в стране, среди прочего – прямое избрание президента.

Последняя серьезная попытка реформы конституции Италии в 2016 году завершилась неудачей. Тогдашний премьер Маттео Ренци подал в отставку после того, как на референдуме отклонили его предложение уменьшить роль Сената и региональной власти.