Ісландія відібрала у Швейцарії статус найдорожчої країни світу

Ісландія знову стала найдорожчою країною світу, вперше за багато років випередивши Швейцарію.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Bloomberg.

Ісландська профспілка Viska, використовуючи дані Євростату та Центрального банку Ісландії, підрахувала, що рівень цін у цій невеликій нордичній країні зараз перевищує швейцарський на три процентні пункти.

За даними Євростату, востаннє ціни в Ісландії перевищували швейцарські у 2018 році.

Дані Євростату за 2024 рік, найсвіжіші з доступних, показують, що скоригований на купівельну спроможність рівень цін у Швейцарії перевищував ісландський більш ніж на 7 процентних пунктів.

Ця ситуація ілюструє виклики, що стоять перед невеликою атлантичною економікою, яка історично схильна до бумів і спадів. Постпандемічний сплеск туризму, її головного двигуна зростання, спричинив економічне відновлення та зростання цін, яке центральний банк намагається стримати.

"Туризм значною мірою сприяє інфляції у сфері послуг. Тиск попиту з боку туризму спричинив зростання заробітної плати. Іншим важливим компонентом є житло, на яке туризм впливає безпосередньо. Туристи, наприклад, через AirBnB конкурують з місцевими мешканцями за житло", – сказав Віл’яльмур Хільмарссон, економіст профспілки.

Нещодавнє опитування, проведене Національною радою з туризму, показало, що вищі витрати починають відлякувати відвідувачів.

Нагадаємо, в Ісландії 29 серпня відбудеться референдум про відновлення переговорів про вступ в ЄС.

Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада Ісландії пояснила це невдачами єврозони.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Втеча від Трампа: чому Ісландія може відновити рух до членства в ЄС і що цьому заважатиме.