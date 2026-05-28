Сибіга розповів про зустріч з головною дипломаткою ЄС

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга на зустрічі з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас на полях неформальної зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу говорив про наступні кроки у євроінтеграції України та інші питання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Сибіга зазначив, що ключовою темою розмови із Каллас були наступні кроки на шляху України до членства у ЄС.

"Відкриття усіх переговорних кластерів у наступному місяці було б стратегічною інвестицією у сильнішу та безпечнішу Європу. Членство України – це про безпеку, силу Європи і її геополітичну роль у новій нестабільній реальності", – сказав він.

Крім того, обговорювали розвиток ситуації на фронті та перехід ініціативи на бік України.

"Зараз, коли Росії не вдається досягнути стратегічних цілей, Європі слід діяти швидше й рішучіше. Настав час для Європи перетворити наявні у неї політичні й економічні важелі впливу на конкретні рішення, що посилять нашу спільну безпеку", – зазначив Сибіга.

За його словами, особливу увагу приділили питанням посилення санкційного тиску на Росію, питанню використання заморожених активів РФ та подальшому посиленню оборонних спроможностей України. Також Сибіга наголошував на важливості голосу Європи у переговорному процесі довкола війни.

"Наша спільна оцінка зрозуміла: Росія зупинить цю війну лише тоді, коли ціна продовження агресії стане нестерпною", – підсумував Сибіга.

На зустрічі з міністрами ЄС Сибіга закликав відкрити всі кластери для України у червні.

За даними ЗМІ, Європейська комісія 16 червня запропонує відкрити лише перший кластер із шести у перемовинах про вступ до ЄС України та Молдови.