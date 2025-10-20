Угорська пропаганда потягла фейкову цитату Каллас про зустріч Трампа з Путіним

Угорські провладні ЗМІ запустили в інформаційний простір нібито заяву головної дипломатки ЄС Каї Каллас про те, що зустріч лідерів США та Росії в Будапешті – це "ляпас в обличчя".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Імовірним першоджерелом фейкової цитати Каллас могло стати угорське провладне інформагентство MTI, яке навело її нібито слова під час спілкування з журналістами у Люксембурзі перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ.

Але опубліковане пізніше відео і його текстова версія свідчать, що слова про "ляпас в обличчя" сказав журналіст, а сама Каллас їх не повторювала.

Це не завадило директору з комунікацій угорської партії влади "Фідес" Тамашу Менцеру приписати головній дипломатці ЄС цю цитату у своїй обуреній реакції на Facebook: "Пролунав голос Брюсселя, який підтримує війну!"

Менцер не вказав, звідки він узяв слова Каллас, але першим вони опинились саме на MTI, а згодом їх підхопили інші провладні ЗМІ Угорщини – зокрема Magyar Nemzet, Origo та Mandiner. При цьому вони посилались на пост Менцера, а не оригінал слів Каллас.

Як зазначає Telex, MTI через кілька годин виправив початкову новину – але це сталось тільки після того, як помилку помітило незалежне угорське видання HVG. При цьому повідомлення з цитуванням посту Менцера – як і сам пост – досі не виправлені.

Раніше в Угорщині оголосили про нібито дзеркальні заходи проти низки українських новинних порталів, під заборону потрапили у тому числі "ЄвроПравда" та "Українська правда".

