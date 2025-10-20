Венгерская пропаганда запустила фейковую цитату Каллас о встрече Трампа с Путиным

Венгерские провластные СМИ запустили в информационное пространство якобы заявление главного дипломата ЕС Каи Каллас о том, что встреча лидеров США и России в Будапеште – это "пощечина в лицо".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Вероятным первоисточником фейковой цитаты Каллас могло стать венгерское провластное информагентство MTI, которое привело ее якобы слова во время общения с журналистами в Люксембурге перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Но опубликованное позже видео и его текстовая версия свидетельствуют, что слова о "пощечине в лицо" сказал журналист, а сама Каллас их не повторяла.

Это не помешало директору по коммуникациям венгерской партии власти "Фидес" Тамашу Менцеру приписать главному дипломату ЕС эту цитату в своей возмущенной реакции на Facebook: "Прозвучал голос Брюсселя, который поддерживает войну!"

Менцер не указал, откуда он взял слова Каллас, но первым они оказались именно на MTI, а впоследствии их подхватили другие провластные СМИ Венгрии – в частности, Magyar Nemzet, Origo и Mandiner. При этом они ссылались на пост Менцера, а не оригинал слов Каллас.

Как отмечает Telex, MTI через несколько часов исправил первоначальную новость – но это произошло только после того, как ошибку заметило независимое венгерское издание HVG. При этом сообщение с цитированием поста Менцера – как и сам пост – до сих пор не исправлены.

