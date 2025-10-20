Перше засідання парламенту Молдови замість комуніста відкриє соціалістка

Перше засідання молдовського парламенту в середу відкриє депутатка від "Патріотичного блоку" Зінаїда Гречаний після того, як двоє її старших колег відмовились це робити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Згідно з регламентом, засідання новообраного парламенту Молдови відкриває найстарший депутат, а згодом – обраний голова або один із заступників голови парламенту.

Але найстарший обраний депутат, 84-річний лідер комуністів Владімір Воронін, і наступний за ним за старшинством, 72-річний депутат від партії влади PAS Ніколай Ботгрос, відмовились від цієї ролі.

Тому засідання відкриє 69-річна Гречаний – членкиня Партії соціалістів Молдови експрезидента Ігоря Додона, яка була обрана від парламенту у складі "Патріотичного блоку".

Перше засідання молдовського парламенту призначили на 22 жовтня. У ньому візьмуть участь президентка Мая Санду, обрані депутати, члени Конституційного суду, представники ЦВК і дипломатичного корпусу, акредитовані в Кишиневі.

На початку засідання голова Конституційного суду Молдови Домніка Маноле представить звіт про результати виборів і підтвердження мандатів депутатів. З цього моменту парламент почне роботу в законному складі.