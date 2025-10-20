Первое заседание парламента Молдовы вместо коммуниста откроет социалистка

Первое заседание молдовского парламента в среду откроет депутат от "Патриотического блока" Зинаида Гречаный после того, как двое ее старших коллег отказались это делать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Согласно регламенту, заседание новоизбранного парламента Молдовы открывает самый старший депутат, а затем – избранный председатель или один из заместителей председателя парламента.

Но самый старший избранный депутат, 84-летний лидер коммунистов Владимир Воронин, и следующий за ним по старшинству, 72-летний депутат от партии власти PAS Николай Ботгрос, отказались от этой роли.

Поэтому заседание откроет 69-летняя Гречаный – член Партии социалистов Молдовы экс-президента Игоря Додона, которая была избрана от парламента в составе "Патриотического блока".

Первое заседание молдовского парламента назначили на 22 октября. В нем примут участие президент Майя Санду, избранные депутаты, члены Конституционного суда, представители ЦИК и дипломатического корпуса, аккредитованные в Кишиневе.

В начале заседания председатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле представит отчет о результатах выборов и подтверждении мандатов депутатов. С этого момента парламент начнет работу в законном составе.