Зеленський обговорив з прем'єркою Данії, яка головує в ЄС, найближчі зустрічі в Європі

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, країна якої головує у Раді ЄС.

Про це президент розповів у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Як повідомив глава держави, він та Фредеріксен скоординували активність у дипломатії.

"Обговорили також плани на цей тиждень – буде багато зустрічей і перемовин у Європі. Розраховуємо на результати, і для нас усіх це важливо", – повідомив президент.

Він наголосив, що українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради 23 жовтня у Брюсселі.

19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може бути затверджений у четвер, 23 жовтня, коли лідери ЄС зберуться разом.