Зеленський обговорив з прем'єркою Данії, яка головує в ЄС, найближчі зустрічі в Європі
Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, країна якої головує у Раді ЄС.
Про це президент розповів у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".
Як повідомив глава держави, він та Фредеріксен скоординували активність у дипломатії.
"Обговорили також плани на цей тиждень – буде багато зустрічей і перемовин у Європі. Розраховуємо на результати, і для нас усіх це важливо", – повідомив президент.
Він наголосив, що українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради 23 жовтня у Брюсселі.
19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може бути затверджений у четвер, 23 жовтня, коли лідери ЄС зберуться разом.