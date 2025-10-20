Зеленский обсудил с премьером председательствующей в ЕС Дании ближайшие встречи в Европе

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, чья страна председательствует в Совете ЕС.

Об этом президент рассказал в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Как сообщил глава государства, он и Фредериксен скоординировали активность в дипломатии.

"Обсудили также планы на эту неделю – будет много встреч и переговоров в Европе. Рассчитываем на результаты, и для нас всех это важно", – сообщил президент.

Он отметил, что украинско-датское оборонное сотрудничество является образцом по некоторым направлениям.

Напомним, президент Владимир Зеленский примет участие в заседании Европейского совета 23 октября в Брюсселе.

19-й пакет санкций Евросоюза против России может быть утвержден в четверг, 23 октября, когда лидеры ЕС соберутся вместе.