Трамп: ненависть між Зеленським і Путіним ускладнює завершення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і глава Кремля Владімір Путін по-справжньому ненавидять один одного і це ускладнює врегулювання війни.

Про це він сказав у понеділок, виступаючи з прем’єром Австралії, передає "Європейська правда".

Дональд Трамп відповідав на запитання журналістів і заявив, що у нього є "ще одна війна", коли мова йде про врегульовані ним війни.

"Це Росія і Україна, і я думаю, що ми дійдемо до цього (врегулювання), але це виявилося неприємно, тому що у вас є два лідери, які по-справжньому ненавидять один одного", – сказав Трамп.

"Вони ненавидять один одного понад усе, і це все трохи ускладнює", – додав він.

Президент США заявив після зустрічі з Зеленським, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни та вкотре повторив, що "війна б не почалася, якби він був президентом".

Зеленський, своєю чергою, не став сперечатися з цією думкою Трампа, але нагадав, що війну починала не Україна і "зупинитися" має не вона.

Також ЗМІ писали, що Путін під час телефонної розмови з президентом США вимагав, щоб Україна віддала повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

Трамп заявив, що підтримує ідею замороження війни між Росією та Україною на наявній лінії фронту і заперечив, що закликав українського президента Володимира Зеленського поступитися всією територією Донецької області.