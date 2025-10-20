Трамп: ненависть между Зеленским и Путиным затрудняет завершение войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин по-настоящему ненавидят друг друга и это затрудняет урегулирование войны.

Об этом он сказал в понедельник, выступая с премьером Австралии, передает "Европейская правда".

Дональд Трамп отвечал на вопросы журналистов и заявил, что у него есть "еще одна война", когда речь идет об урегулированных им войнах.

"Это Россия и Украина, и я думаю, что мы дойдем до этого (урегулирования), но это оказалось неприятно, потому что у вас есть два лидера, которые по-настоящему ненавидят друг друга", – сказал Трамп.

"Они ненавидят друг друга больше всего, и это все немного усложняет", – добавил он.

Президент США заявил после встречи, что Украине и России "надо договариваться" о прекращении войны и в очередной раз повторил, что "война бы не началась, если бы он был президентом".

Зеленский, в свою очередь, не стал спорить с этим мнением Трампа, но напомнил, что войну начинала не Украина и "остановиться" должна не она.

Также СМИ писали, что Путин во время телефонного разговора с президентом США требовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью как условие для прекращения войны.

Трамп заявил, что поддерживает идею замораживания войны между Россией и Украиной на имеющейся линии фронта и отрицал, что призывал украинского президента Владимира Зеленского уступить всю территорию Донецкой области.