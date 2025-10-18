Зеленський не сперечається з Трампом, який закликав Україну й РФ "зупинятись там, де є"

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом не став сперечатися з його думкою, що Україні і Росії "треба зупинитися там, де є" і починати домовлятися – але нагадав, що війну починала не Україна і "зупинитися" має не вона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з пресою після зустрічі.

На питання стосовно заяви Трампа після зустрічі Зеленський сказав, що "за тих обставин, які ми маємо зараз" він згоден із Трампом.

"Я думаю, що ми маємо зупинитись там, де ми зараз знаходимось – і тут президент Сполучених Штатів правий. Ми маємо зупинитись там, де ми є. Важливо це зупинити, а потім вже почати розмову (про завершення війни)... Але, між нами кажучи, питання в Путіні – бо не ми розпочинали цю війну", – сказав Зеленський.

Він вкотре повторив, що готовий зустрічатися для цього з правителем Росії у будь-якому форматі.

Зеленський також акцентував, що Україна виступає за те, щоби спершу зупинити бойові дії, а вже після того починати розмови про територіальні чи інші аспекти потенційної мирної угоди.

Він зазначив, що це був би "важливий перший крок" і він "думає, що президент (Трамп) це розуміє".

"Я розумію, що росіяни мають іншу позицію, що вони вони дійсно хотіли б окупувати всю територію (України)", – нагадав Зеленський.

Як відомо, 17 жовтня Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому на запрошення Дональда Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов, зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання. Очікувалося,що одним з ключових питань буде можливість надання Україні ракет Tomahawk.

Після зустрічі ЗМІ дізналися, що Трамп все ж не погодився надати ракети і розмова була досить напруженою. Проте Зеленський зазначив, що питання не закрите остаточно, попри теперішню позицію Трампа.

Президент США заявив після зустрічі, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни та вкотре повторив, що "війна б не почалася, якби він був президентом".