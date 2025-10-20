Трамп: я ніколи не казав, що Україна виграє війну, але вони могли б виграти

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає, що Україна виграє війну, але, за його словами, вони "могли б виграти".

Про це він сказав у понеділок, виступаючи з прем’єром Австралії, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що ніколи не казав, що Україна виграє війну.

"Я казав, що вони можуть виграти. Я не думаю, що вони виграють, але вони все ще можуть це зробити. На війні все може трапитися, дивні речі. Може трапитися багато поганого, може статися багато хорошого", – сказав він.

У вересні президент США Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Президент США заявив після зустрічі з Зеленським, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни та вкотре повторив, що "війна б не почалася, якби він був президентом".

Зеленський, своєю чергою, не став сперечатися з цією думкою Трампа, але нагадав, що війну починала не Україна і "зупинитися" має не вона.

Також ЗМІ писали, що Путін під час телефонної розмови з президентом США вимагав, щоб Україна віддала повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

Трамп заявив, що підтримує ідею замороження війни між Росією та Україною на наявній лінії фронту і заперечив, що закликав українського президента Володимира Зеленського поступитися всією територією Донецької області.