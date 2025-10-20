Трамп: я никогда не говорил, что Украина выиграет войну, но они могли бы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает, что Украина выиграет войну, но, по его словам, они "могли бы выиграть".

Об этом он сказал в понедельник, выступая с премьером Австралии, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что никогда не говорил, что Украина выиграет войну.

"Я говорил, что они могут выиграть. Я не думаю, что они выиграют, но они все еще могут это сделать. На войне все может случиться, странные вещи. Может случиться много плохого, может случиться много хорошего", – сказал он.

В сентябре президент США Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

Президент США заявил после встречи с Зеленским, что Украине и России "надо договариваться" о прекращении войны и в очередной раз повторил, что "война бы не началась, если бы он был президентом".

Зеленский, в свою очередь, не стал спорить с этим мнением Трампа, но напомнил, что войну начинала не Украина и "остановиться" должна не она.

Также СМИ писали, что Путин во время телефонного разговора с президентом США требовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью как условие для прекращения войны.

Трамп заявил, что поддерживает идею замораживания войны между Россией и Украиной на имеющейся линии фронта и отрицал, что призывал украинского президента Владимира Зеленского уступить всю территорию Донецкой области.