Молдовського олігарха Плахотнюка помістили під арешт

Молдовського олігарха Влада Плахотнюка, якого 25 вересня екстрадували з Греції до Кишинева, помістили під попередній арешт на 30 діб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Realitatea.

Рішення про арешт Плахотнюка ухвалювали на підставі ордерів, виданих раніше судами на прохання прокурорів.

Як зазначено, олігарх поки не був допитаний. Його допит очікується після висунення обвинувачень.

Після прибуття до Кишинева в присутності його адвоката було складено протокол про затримання Плахотнюка, в якому йому були повідомлені причини, що стали підставою для затримання.

Прокурор Александру Черней зазначив, що з моменту затримання набувають чинності всі чотири ордери на попереднє ув'язнення, видані раніше на ім'я Плахотнюка.

З моменту складання протоколу починає відраховуватися 30-денний термін попереднього ув'язнення.

Згідно з процедурою, після цього етапу Плахотнюку мають бути повідомлені звинувачення, висунуті за його відсутності, у чотирьох кримінальних справах, що перебувають на розгляді.

Водночас прокурор повідомив, що після завершення дій у в'язниці Плахотнюк буде доставлений до суду, який видав ордери на попередній арешт. Ця процедура є обов'язковою для дотримання прав, передбачених Європейською конвенцією з прав людини.

Також на завтра вже призначено судове засідання у справі про банківське шахрайство, в якому мають взяти участь усі залучені сторони.

Прокурор підкреслив, що це засідання було заплановано заздалегідь і не залежить безпосередньо від процедури екстрадиції.

Вранці 25 вересня Плахотнюка привезли до Кишинева під конвоєм прямим рейсом з Афін.

Нагадаємо, спершу повідомляли, що екстрадиція Плахотнюка планується на 25 вересня. Однак 17 вересня Мін'юст Греції призупинив процедуру.

Згодом Греція скасувала це рішення і відновила процедуру екстрадиції.

Плахотнюка затримали у Греції 22 липня, коли він збирався вилетіти до Дубаю.

У Молдові проти Плахотнюка видані ордери на арешт за трьома справами, найгучніша з яких – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови. За даними прокуратури, Плахотнюк через контрольовані Іланом Шором компанії отримав понад 40 млн доларів. Справу передали до суду у 2023 році. У лютому 2025 року його оголосили у розшук через Інтерпол.

До втрати влади і втечі з країни у 2019 році Плахотнюк мав великий вплив на життя країни, через що його часом називали "господарем Молдови".